A Polícia Rodoviária Federal (PRF) em Rondônia, na tarde desta terça-feira, 5, realizando atividade de fiscalização de trânsito na BR 364, próximo ao Km 1, no município de Vilhena, interceptou um carregamento de cocaína e munições sendo transportado por um motorista, de 37 anos, e um passageiro, de 38 anos, que viajavam em uma combinação de veículos de carga (CVC).

Durante os procedimentos, foi solicitado aos ocupantes os documentos de praxe. Neste momento, o passageiro informou aos agentes que estava revezando a direção, porém, o homem possuía apenas a habilitação de categoria “AB”, estando impossibilitado de conduzir aquela CVC.

No decorrer da fiscalização, a equipe notou inúmeras contradições entre os dois a questionamentos básicos. Os policiais procederam à busca veicular e, ao acessarem a cabine do caminhão, logo sentiram um forte odor vindo debaixo da cama do motorista. Ato contínuo, foram encontrados 85 tabletes de drogas ilícitas, além de dezenas de munições de alto poder de fogo.

Os criminosos confessaram que levariam os ilícitos de Ariquemes/RO até a cidade de Belo Horizonte/MG. Para realizarem o transporte, receberiam a quantia de R$ 1.800,00 por quilo dos entorpecentes, ou seja, aproximadamente R$ 150 mil.

Ao total, foram apreendidos: 63,36 Kg de pasta base de cocaína; 20,76 Kg de cloridrato de cocaína; e 93 munições de cal. 7.62 mm. Os ilícitos foram encaminhados à Polícia Judiciária para os procedimentos cabíveis. Os infratores também foram conduzidos à Autoridade Policial e permanecem à disposição do Poder Judiciário.

Conforme estimativa da Polícia Rodoviária Federal, o prejuízo estimado aos criminosos é de R$ 11.340.000,00.

Rondônia não produz cocaína, mas é um dos Estados que faz fronteira com a Bolívia (um dos três países com maior produção da droga no mundo), tornando o nosso território um dos corredores de escoamento da produção andina, que é destinada ao rentável mercado europeu. Nesse cenário, esta apreensão representa mais um duro golpe ao crime organizado do tráfico internacional de drogas.