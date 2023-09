Nesta segunda-feira, 4, a Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Vilhena, em colaboração com a Pastoral da Criança e a Igreja Católica Nossa Senhora das Graças, celebrou a reabertura do projeto “Roda Moinho”.

O programa visa oferecer cursos e oficinas destinados às famílias em situação de vulnerabilidade social, atendidas pelos programas de assistencialismo da Semas.

O evento contou com a presença do prefeito Flori Cordeiro, do secretário da Assistência Social, Rogério Golfetto, do Frei Carlos, representantes da Igreja Católica, funcionários da Semas e outras autoridades.

Rogério Golfetto, secretário da Semas, destacou a importância desse retorno após anos de inatividade. “Nos reunimos em várias ocasiões com membros da Pastoral da Criança e da Igreja Católica Nossa Senhora das Graças para avaliar a viabilidade de reabrir o projeto, e hoje estamos concretizando essa ideia”, ressaltou o secretário.

Para dar início às atividades deste mês de setembro, o projeto oferecerá cursos de artesanato, panificação, pintura e aulas de zumba.

Para mais informações, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp (69) 3919-7021 ou visite a Semas, localizada na Avenida Brigadeiro Eduardo Gomes, nº 921, bairro Jardim Eldorado