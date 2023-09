Um homem identificado pelas iniciais W. M. A. C., condenado por roubos e receptação, foi recapturado esta semana no município de Vilhena. O Ministério Público (MP) atuou de forma decisiva para a prisão do foragido.

Conforme informações do MP, o homem foi condenado a 8 anos de prisão por roubos e receptação praticados na cidade de Espigão do Oeste. Mas desde 2017 estava foragido.

Informações apuradas pela reportagem do Extra de Rondônia, apontam que o paradeiro do condenado foi descoberto após investigação do Grupo de atuação Especial de Segurança Pública (GAESP) do MP, o Núcleo de Análises Técnicas (NAT) e da Polícia Civil.

Através de checagem e cruzamentos de dados foi descoberto que W. M. A. C. vivia na cidade de Vilhena. Um relatório foi encaminhado à Delegacia Regional, que cumpriu o mandado em aberto.

Com informações do MP/RO