Nesta semana, alunos do projeto social “Educação Solidaria – A Caminho da Universidade” visitaram as instalações da faculdade UNINASSAU, em Vilhena.

Os alunos foram bem recepcionados por Denise (Coordenadora Geral), Michelle (Coordenadora de Biomedicina), Delaci (Coordenadora do NAE), e Adriane e Luana (Setor de marketing), além dos professores Samuel e Ana.

Os alunos conheceram os cursos que são oferecidos na instituição de ensino, assim como os laboratórios de anatomia e biologia, bem como houve demonstrações de pesquisa com participação dos alunos.

Após percorrerem todas as alas da faculdade, houve uma reunião no auditório da unidade educativa, onde os coordenadores da faculdade interagiram e relataram sobre as atividades diárias dos acadêmicos. No final da visita, houve sorteio entre os alunos de vários prêmios de cunho educativo.

Jose Moreira Lima, presidente da Associação dos Moradores dos setores 08 e 09 (Asmon), afirmou que “este tipo de ação só acrescenta na vida de cada aluno, proporcionando um despertar maior a ascensão ao ensino superior, pois, só a educação transforma vidas”.

Ele agradeceu todo corpo docente da UNINASSAU especialmente os coordenadores dos cursos e ao diretor Antônio Neto pela acolhida.