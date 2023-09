Pressionado por moradores nas redes sociais, o vereador Reinaldo Martins Brum “Caburé” (PV), 1º secretário da Mesa Diretora da Câmara Municipal, tentou explicar o aumento do Imposto Predial Territorial Urbano (IPTU) que gera reclamações no município de Cerejeiras.

Nesta quinta-feira, 7, até um abaixo-assinado, solicitando as revogações das leis que originaram o aumento, agitou o desfile cívico de independência. Os moradores consideram que os novos valores do IPTU são abusivos, tendo até 300% de aumento (leia mais AQUI).

A internautas, “Caburé” jogou a responsabilidade do aumento na prefeita Lisete Marth e equipe, ao ponto de que não aconteceu o que eles tinham combinado.

“Você conversa uma conversa e faz outra coisa. Igual eu te falei: ia fazer um reajuste justo e não ia pegar a população mais carente. Isso foi sentado com a prefeita, Valdir, Jurídico da prefeitura. Isso era o que iria acontecer: um reajuste em cima do que era justo. Não foi falado que iria aumentar 300%. Nesse caso, nem seria votado. Nós não votamos projetos sem ler. Eu leio todos, até porque sou o 1º secretário. Nós chamamos todo mundo e garantiram que não iriam fazer isso. Uma coisa é palavra. Palavra é palavra. Palavra o vento leva. Combinamos tudo certo, mas não foi o que aconteceu”, revela.

Devido a esta situação, o parlamentar afirmou que está triste, mas, daqui em diante, só trabalhará com documentos.

“Fico triste com isso porque é meu primeiro mandato na política e vejo que é muito difícil trabalhar ela. É a falta de respeito com o povo. Vejo agora que temos que fazer documento. A próxima vez, vamos fazer um documento. Não tenho experiência, mas com as pancadas a gente vai aprendendo”, encerrou.

