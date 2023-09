Uma tragédia foi registrada no início da madrugada deste sábado (09), em uma fazenda, loacalizada na área rural de Jaru.

Helison Diego de Siqueira, 38 anos, conhecido por “Dom Diego”, foi assassinado no momento em que retornou à propriedade, localizada as margens da BR 364, saída para Ariquemes, onde residia com sua mãe e seu irmão mais novo.

Ele foi alvejado com quatro disparos de arma de fogo, sendo três no abdômen e um na cabeça, vindo a óbito na parte externa do imóvel, em uma edícula próximo a piscina.

O irmão mais novo teve que ser socorrido, pois passou mal ao chegar e se deparar com Helison morto.

A mãe de Helison disse ter ouvido os disparos e quando saiu do interior da casa, encontrou seu filho caído já sem vida, uma mulher que passeava de carro com a vitima e chegou ao local com ele, relatou que avistou um homem que saiu de um canto escuro e se aproximou e de imediato realizou os disparos, e em seguida evadiu rapidamente. A Polícia Civil investiga o caso.

Em julho de 2012 o chefe da família, o pecuarista Hélio Siqueira, morreu aos 74 anos, em um acidente com um trator, em uma ponte na entrada da propriedade, deixando os bens para os três filhos e esposa.

Helison, era muito conhecido na cidade, pois levava um estilo de vida popular, sendo criador de conteúdo na internet, promotor de eventos, e dono de veículos e pista de manobras radicais. Ele também se aventurou na carreira política sendo candidato a vereador em 2020.

A Policia Rodoviária Federal, Policia Militar e Pericia Técnico Científica estiveram na residência, e após os trabalhos liberaram o corpo para funerária Dom Bosco.