Um homem foi detido pela Polícia Militar (PM) após desferir um golpe de falcão no próprio pai na tarde desta terça-feira, 12, no bairro Cristo Rei. A confusão aconteceu quando o acusado tentava libertar a mãe que estava presa na casa.

A guarnição teria ido ao local após uma denuncia ser feita na Central de Operações, via 190, de que no local estava acontecendo uma briga familiar e que os envolvidos teriam se armado com facas.

Ao chegar no local os policias se deparam com uma das vítimas com o antebraço lesionado, em virtude de um golpe de facão desferido pelo próprio filho.

O suspeito, que estava com o ferimento na boca por conta da briga, ao ver a aproximação da polícia tentou fugir, mas foi detido e levado à Unisp.

Questionado do motivo da desavença, ele revelou que teria acertado o pai sem querer, que na verdade estava tentando abrir a porta da casa onde sua mãe era mantida presa pelo pai, que ameaçava incendiar o imóvel com ela dentro.

Tal fato foi confirmado pela mulher, que, segunda ela, sempre que pede a separação é ameaçada de morte e que gostaria de pedir uma medida protetiva.

O homem ferido pelo filho foi levado ao Hospital Regional para ser atendido pela equipe médica, que precisou dar nove pontos no corte.