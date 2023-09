A Escola Estadual de Ensino Fundamental São Roque, no município de Corumbiara, passa por reforma geral e ampliação, além da construção de uma quadra poliesportiva.

O projeto da Secretaria Estadual de Educação (Seduc) inclui ainda a proteção do muro, a implementação do Sistema de Combate a Incêndio e do Sistema de Projeção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA), a construção de dois laboratórios: um de ciências e outro de informática, entre outros benefícios.

De acordo com o deputado Ezequiel Neiva (União Brasil), o novo projeto da Escola São Roque receberá investimento de quase R$ 4 milhões, recurso do Governo do Estado. “A Seduc já encaminhou o projeto à Superintendência de Licitação (Supel), que marcou a abertura do certame para o próximo dia 10 de outubro, às 9 horas. Logo, conheceremos a empresa que realizará esse grandioso projeto para a educação”, afirmou o parlamentar ao destacar que o governador Marcos Rocha implementará o mesmo estilo de projeto nas escolas do Estado que necessitam de reformas.

Neiva explica que indicou ao Governo a necessidade de reforma, ampliação e construção de uma quadra poliesportiva na Escola São Roque. “Tenho acompanhou as demandas dessa escola. Viabilizamos, inclusive, em 2021, a realização da sondagem do solo para a elaboração do projeto da quadra poliesportiva”, recordou Neiva.

Para o deputado, as obras na escola São Roque representam uma vitória para a educação no município. Disse que em breve o governador Marcos Rocha, juntamente com a secretária de Educação, Ana Pacini, poderão aprovar a ordem de serviço autorizando o início dos trabalhos. Neiva frisou que a empresa terá o prazo de 18 meses para a conclusão das obras.

O coordenador de Infraestrutura e Obras Escolares (Coinfra), da Seduc, Salomão Ayton do Nascimento, disse que o Estado ampliará o modelo de projeto a outras escolas do Estado.

O projeto prevê:

– Construção de uma quadra poliesportiva, incluindo banheiro com vestiário, depósito de material esportivo e sala para professores de educação física;

– Construção de refeitório com cozinhas padrão Conselho de Alimentação Escolar de Rondônia (Caero);

– 02 laboratórios: um de ciências e outro de informática;

– Bicicleta;

– Passarelas cobertas de acesso à escola e à quadra poliesportiva;

– Estacionamento;

– Adaptações de acessibilidade em toda a escola;

– Implementação do Sistema de Combate ao Incêndio;

– Implementação do Sistema de Proteção Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)

– Inclusão de adaptações de acessibilidade à sala dos professores

– Reconstrução do Muro

– Construção de calçada externa no entorno de toda a unidade escolar, com piso tátil

– Investimento: R$ 3,9 milhões

– Prazo de Execução: 18 meses

– Abertura da Licitação: 10 de outubro de 2023, às 9 horas.