Ciclistas profissionais, amadores e entusiastas do esporte de todas as idades participaram do 2º Circuito Vilhenense de MTB, realizado pela Secretaria Municipal de Esportes (Semes) no último fim de semana.

A segunda etapa da competição, que contou com percursos de até 60 km, reuniu mais de 50 atletas.

O secretário de Esportes, Silmar de Freitas, destacou a organização da competição. “Toda a equipe da Semes, sempre trabalha para melhorar a qualidade dos eventos esportivos do município e oferecer aos atletas locais, diversas oportunidades de competição”, afirmou.

Com percursos de passeio e competição, o circuito oferece desafios de até 60 km e premiação de troféus e medalhas em cada etapa.

Para mais informações sobre as atividades e próximos eventos da Semes, basta entrar em contato pelo telefone ou WhatsApp da secretaria, pelo número (69) 3321-2174

Os vencedores de cada categoria foram:

Master A masculino: Daniel da Paz

Master B masculino: Marciel Benedito

Master C masculino: Jorge Roberto

Master feminino: Verônica Aparecida

Elite masculino: Geraldo Heckmann

Elite feminino: Yngrett Samara

Sub 30 masculino: Kleison Dias

Passeio masculino: Adalberto Silva

Passeio feminino: Marci Araújo