A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quarta-feira, 13, a operação “Aerium”, com objetivo de desarticular uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas pelo modal aéreo.

Durante as investigações foi possível realizar três grandes apreensões, somando 1.250 kg de cocaína. Os líderes do esquema criminoso e donos dos aviões foram identificados, bem como outros envolvidos.

A ação foi realizada em Cacoal/RO, com o cumprimento de 6 (seis) mandados de busca e apreensão e 3 (três) mandados de prisão preventiva, expedidos pela 5ª Vara Criminal de Alta Floresta/MT.

A primeira apreensão aconteceu em março de 2023, no município de Alta Floresta/MT, quando um caça A-29 Super Tucano e uma aeronave radar E-99 foram empregados para monitorar um avião de pequeno porte que entrou no espaço aéreo brasileiro, sem autorização e sem plano de voo, sendo detectado pelos radares da Força Aérea Brasileira. No avião foram encontrados em torno de 485 kg de cocaína. O piloto já não estava no local no momento da chegada dos policiais.

A segunda apreensão foi realizada em abril de 2023. Cerca de 383 kg de cocaína foram encontrados nas imediações de uma pista de pouso, situada no município de Pimenteiras do Oeste-RO.

A terceira apreensão aconteceu em maio de 2023, entre as cidades de Cacoal (RO) e Rolim de Moura (RO), nas proximidades da balsa Bravasco, utilizada para fazer a travessia no rio Machado. Um homem foi preso com uma carga de 390 kg em uma caminhonete. Dentro do veículo os policiais também encontraram um rádio transmissor.

Todas as diligências contaram com o apoio do Gefron de Mato Grosso e da Polícia Militar de Rondônia. As investigações e investidas contra o tráfico de drogas continuam, com especial atenção à prisão das lideranças e descapitalização das organizações criminosas.

O nome da operação faz referência ao transporte da droga pelo modal aéreo, com a utilização de pistas de pouso clandestinas, que era o principal meio de transporte utilizado pelo grupo criminoso.