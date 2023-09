A forte chuva com fortes rajadas de ventos que caiu no meio da tarde desta quarta-feira, 13, deixou um rastro de destruição em Pimenteiras do Oeste.

A redação do Extra de Rondônia recebeu diversos vídeo do estrago provocado pele temporal. Em um deles é possível ver que o telhado de uma casa foi arrancado pela força do vento.

O forro da cobertura de um posto de combustível caindo pela força do vento também é filmado. Árvores foram arrancadas e postes também vieram ao chão.

Conforme relatos de uma fonte ligada a prefeitura do município, três postes foram derrubados, junto com um transformador, no ponto onde ocorreu no último final de semana o Festival de Praia de Pimenteiras.

No início da noite uma equipe da Energisa saiu de Colorado do Oeste para restabelecer o fornecimento de energia elétrica. Por conta da falta de energia, o fornecimento de água também foi interrompido.

Apesar dos estragos, não há registros de feridos.