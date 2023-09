No último domingo, 10 de setembro, os acadêmicos dos cursos de Medicina, Biomedicina, Farmácia e Odontologia do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, concluíram com êxito a primeira edição do projeto Porto Saúde.

No segundo dia do evento, as equipes continuaram a oferecer serviços médicos, odontológicos, farmacêuticos e biomédicos à população.

No total, foram realizados 280 atendimentos médicos e clínicos, destacando o comprometimento dos acadêmicos da Medicina em cuidar da saúde da comunidade.

O curso de Farmácia distribuiu medicamentos de várias classes, incluindo AINES, antidiuréticos, antidepressivos e estatinas, garantindo que os pacientes recebessem o tratamento necessário.

A Biomedicina desempenhou um papel essencial ao produzir 194 laudos relacionados aos testes realizados durante o projeto, como hemogramas, contribuindo para um diagnóstico preciso e eficaz.

Além disso, foram realizados 113 atendimentos odontológicos, que abrangeram desde limpezas até o início do tratamento de cáries, com encaminhamentos para continuação do atendimento na clínica da FIMCA.

O coordenador do curso de Odontologia ressaltou a importância dessa ação na formação acadêmica dos estudantes: ´´ Com o contato com a comunidade, nossos alunos, tem a oportunidade de vivenciar a prática da odontologia e é claro exercitar sua solidariedade para com a população“.

O Dr. Aparício Carvalho, reitor da instituição, também enfatizou esse envolvimento com a população: ´´Ações sociais estão no DNA do Centro Universitário Aparício Carvalho – FIMCA, e é extremamente gratificante ver esses jovens dedicando seus esforços e o seu tempo para realizar uma ação tão bonita para a comunidade da zona leste“.

Após o encerramento das atividades, os mantenedores da Associação São Tiago Maior demonstraram sua gratidão oferecendo cinco costelões assados no fogo de chão aos acadêmicos como um gesto de gratidão.

O sucesso da primeira edição do projeto Porto Saúde reflete o compromisso da FIMCA em promover o bem-estar da comunidade e proporcionar oportunidades valiosas de aprendizado prático para seus estudantes. A instituição espera continuar desenvolvendo iniciativas semelhantes no futuro para continuar a servir a população local e fortalecer seu compromisso com a responsabilidade social.