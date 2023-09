Nesta quarta-feira, 13, o Comandante-Geral da Polícia Militar de Rondônia, Coronel Regis Wellington Braguin Silvério, fez uma visita ao gabinete do Deputado Cássio Gois, do PSD, na capital do estado, Porto Velho.

Durante o encontro, o Deputado parabenizou o novo comandante pela nomeação e reiterou o pedido de reforma geral do prédio do 2º Pelotão Ostensivo/1ª Companhia Polícia OST/4º Batalhão da Polícia Militar, localizado no bairro Vista Alegre, em Cacoal.

A base comunitária em questão desempenha um papel crucial na segurança da região, atendendo às necessidades de uma comunidade em crescimento e contribuindo para a manutenção da ordem pública.

No entanto, o estado atual do prédio apresenta desafios significativos, afetando tanto a eficácia das operações policiais quanto o bem-estar dos agentes que ali trabalham.

Durante a reunião, o Deputado Cássio Gois enfatizou a importância da reforma da base, destacando que essa ação é fundamental para melhorar as condições de trabalho dos policiais e, consequentemente, fortalecer o combate à criminalidade na região.

Ele também ressaltou que a indicação para a reforma foi feita ao Governo de Rondônia por meio da Secretaria de Segurança, Defesa e Cidadania (Sesdec), em resposta às demandas da comunidade local.

O Comandante-Geral, Coronel Braguin, agradeceu o apoio do Deputado Cássio Gois e demonstrou seu compromisso com a segurança pública em Rondônia. Ele enfatizou a importância da parceria entre a Polícia Militar e os órgãos legislativos para garantir que os recursos necessários sejam alocados para a realização da reforma da base comunitária.

O Deputado Cássio Gois e o Comandante-Geral da Polícia Militar concordaram em continuar trabalhando juntos para garantir que a reforma da base comunitária avance rapidamente e atenda às necessidades da comunidade.

Ambos destacaram a importância de parcerias entre o poder legislativo e as forças de segurança para garantir um ambiente mais seguro para todos os cidadãos de Cacoal e de todo o estado.

O pedido de reforma da base comunitária agora está nas mãos do Governo de Rondônia, que será responsável por tomar as medidas necessárias para tornar essa importante iniciativa uma realidade. A comunidade de Cacoal aguarda com expectativa a concretização desse projeto, que promete fortalecer ainda mais a segurança pública na região.

Texto e fotos: Marcelo Negrão/Assessoria Parlamentar