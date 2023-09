NELSON MANGUEIRA no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 O renomado e prestigiado ENGENHEIRO CIVIL NELSON MANGUEIRA receberá o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 em 07 de outubro próximo, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo YOUTUBE canal Marisa Linhares e INSTAGRAM Marisa Linhares Jornalista. Na foto Nelson Mangueira no CENÁRIO na loja DIMARE CACOAL de móveis planejados durante gravação do PODCAST Jornalista Marisa Linhares.

ECOPOWER Energia Solar no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A renomada empresa ECOPOWER Energia Solar através de seu franqueador LEANDRO DIAS MARTINS em RO, MT e AM, receberá o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 em 07 de outubro próximo, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo YOUTUBE canal Marisa Linhares e INSTAGRAM Marisa Linhares Jornalista. Na foto Leandro Dias Martins no CENÁRIO na loja DIMARE CACOAL de móveis planejados durante gravação do PODCAST Jornalista Marisa Linhares.

SITE TRIBUNA POPULAR no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 O site TRIBUNA POPULAR originado do jornal local do mesmo nome, pioneiro em Cacoal/RO será homenageado com o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 em 07 de outubro próximo, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo YOUTUBE canal Marisa Linhares e INSTAGRAM Marisa Linhares Jornalista. Na foto o jornalista ADAIR ANTÔNIO PERIN fundador do jornal TRIBUNA POPULAR no CENÁRIO na loja DIMARE CACOAL de móveis planejados durante gravação do PODCAST Jornalista Marisa Linhares.

CONHEÇA CACOAL no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A marca CONHEÇA CACOAL será homenageada com o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 em 07 de outubro próximo, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo YOUTUBE canal Marisa Linhares e INSTAGRAM Marisa Linhares Jornalista. Na foto a jornalista ELCILEN FORTUNATO criadora e produtora de todo o material da CONHEÇA CACOAL no CENÁRIO na loja DIMARE CACOAL de móveis planejados durante gravação do PODCAST Jornalista Marisa Linhares.

LINDA VON RONDON no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 A renomada e prestigiada ESTILISTA LINDA VON RONDON será homenageada com o tradicional troféu CACAU DE OURO 2023 em 07 de outubro próximo, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo YOUTUBE canal Marisa Linhares e INSTAGRAM Marisa Linhares Jornalista. Na foto a badalada LINDA VON RONDON que é a criadora do traje da idealizadora e realizadora do TROFÉU CACAU DE OURO jornalista MARISA LINHARES.

LABORANÁLISES no TROFÉU CACAU DE OURO 2023 O LABORANÁLISES MEDICINA LABORATORIAL receberá o tradicional troféu CACAU DE OURO em 07 de outubro próximo, no TOLDU’S Buffet e Eventos, com decoração do expert Marcio Ermenegildo, estrutura da empresa AGITORO Som e Iluminação e TRANSMISSÃO AO VIVO da MIDAS Entretenimento pelo YOUTUBE canal Marisa Linhares e INSTAGRAM Marisa Linhares Jornalista. Na foto as sócias proprietárias KELLI MOREIRA e KELLY CRISTINA do LABORANÁLISES na última semana, durante visita técnica ao Grupo Fleury em São Paulo/SP.

PROJETO VIVA BEM DO SICOOB FRONTEIRAS A cooperativa financeira SICOOB FRONTEIRAS já deu início ao PROJETO VIVA BEM voltado a todos os seus colaboradores em Rondônia, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Desenvolvido pelo setor de Gestão de Pessoas da cooperativa, o projeto tem como foco os cinco pilares mais importantes na vida de uma pessoa: a saúde financeira, a saúde emocional, a saúde social, a saúde profissional e também a saúde física. A gerente Franceli Mara da Silva Delega de Gestão de Pessoas do SICOOB FRONTEIRAS destacou que está acompanhando o desenvolvimento do projeto em todas as agências. Hoje o SICOOB FRONTEIRAS está presente nos municípios rondonienses de Cacoal, Ministro Andreazza, Colorado do Oeste e Cerejeiras. Em Mato Grosso nas cidades de Mirassol d’Oeste, São José dos Quatro Marcos, Barra do Bugres, Nova Olímpia, Arenápolis, Tangará da Serra, Denise, Pontes e Lacerda, Nova Lacerda e Vila Bela da Santíssima Trindade. No Mato Grosso do Sul nas cidades de São Gabriel do Oeste, Rio Verde de Mato Grosso, Coxim, Ribas do Rio Pardo, Água Clara, Nova Alvorada e Fátima do Sul.

JOAQUIM JOSÉ DA SILVA FEZ ANIVERSÁRIO No último DIA 11, o advogado JOAQUIM JOSÉ DA SILVA festejou aniversário em grande estilo ao lado da esposa Fabiana Soares. O casal reside atualmente em São José do Rio Preto/SP, com o filho Arthur.

AMIGAS EM CLIMA DE DESCONTRAÇÃO Em Cacoal/RO, na recente festa de aniversário da pecuarista Zezé Polizello no salão de festas do Edifício Tucunaré, estou de camisa branca entre minha cunhada a nutricionista Kelly Dantas Linhares, e as amigas Jô Marquiori e Ana Lúcia Butisloff Lima.

AMIGAS EM CLIMA DE DESCONTRAÇÃO I Em Cacoal/RO, na recente festa de aniversário da pecuarista Zezé Polizello no salão de festas do Edifício Tucunaré, estou entre as amigas Elizete Marquiori e sua cunhada Jô Marquiori.

PREVENÇÃO AO CÂNCER DE MAMA Em Cacoal/RO, a CAMPANHA COMBONI ROSA acontece no próximo DIA 16, entre às 7h e 12h e acontece na própria sede da ASSDACO, localizada na Av. Rosilene Xavier Transpadini nº 2200, ao lado do Hospital Heuro. “É importante ressaltar que se a doença é descoberta em estágios iniciais, as chances de cura superam 90%, por isso a importância da detecção precoce do câncer de mama. Então todas as mulheres, acima de 40 anos, estão convidadíssimas para o nosso evento, sábado que vem”, convida a dra. Maureem Castagnaro, médica radio-oncologista. O COMBONI ROSA é realizado de forma gratuita e neste sábado está voltada às mulheres acima de 40 anos. No dia da campanha, é necessário levar documento de identificação e o Cartão do SUS – Sistema Único de Saúde.