As recentes notificações de sífilis em Vilhena apontam dados preocupantes quanto ao aumento de casos no município entre jovens de 20 a 49 anos de idade.

Segundo a Divisão de Epidemiologia da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no período de janeiro a agosto deste ano, foram registrados 127 casos da doença, sendo 79 do sexo masculino e 48 do sexo feminino.

A sífilis é uma Infecção Sexualmente Transmissível (IST), causada pela bactéria Treponema Pallidum, transmitida por relações sexuais desprotegidas com uma pessoa infectada (Sífilis Adquirida) ou também por transmissão vertical da mãe para a criança durante a gestação ou parto (Sífilis Congênita).

Conforme a coordenadora da Vigilância Epidemiológica, Dian Passarello, os sinais e sintomas variam de acordo com cada estágio da doença, que se divide em: Sífilis Primária, cuja manifestação inicia com uma ferida indolor na região de entrada da bactéria, que desaparece por si só; Sífilis Secundária, após a cicatrização da lesão, entre seis semanas e seis meses, podem aparecer manchas (roséolas) no corpo (tronco, mãos, pés), placas nas mucosas, dor de cabeça e cansaço, que podem desaparecer por si só, independentemente do tratamento, dando a falsa impressão de cura; Sífilis Latente, fase assintomática, mas que pode ser interrompida pelo surgimento de sinais ou sintomas de forma secundária ou terciária; Sífilis Terciária, costuma apresentar lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.

Com isso, a medida mais importante de prevenção da doença é o uso correto e regular da camisinha feminina e/ou masculina. O diagnóstico precoce através da realização do Teste Rápido (TR) também é uma forma de prevenção, assim como o acompanhamento das gestantes e parceiros sexuais durante o pré-natal.

Em casos de sintomas ou suspeitas, é recomendável que a pessoa procure a Unidade Básica de Saúde (UBS) mais próxima de sua residência para obter um diagnóstico. Se for positivo, o tratamento mais eficaz para combater a bactéria responsável pela doença é a administração de penicilina benzatina (benzetacil), que pode ser aplicada diretamente na UBS.

“Uma pessoa pode ter sífilis e não saber, isso ocorre porque a doença pode surgir e desaparecer, mas permanece latente no organismo. Portanto, é importante se proteger, realizar o teste e, se a infecção for detectada, tratá-la de forma adequada, pois é curável”, explica Dian.