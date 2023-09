A casa sertaneja mais balada da região apresenta neste sábado, 16, o evento “Esquenta Exponorte 2023”, e tem como atração principal a mais nova artista da cidade, a cantora Geice Alves.

Old Ranch é conhecida, por sempre oferecer um bom atendimento e shows de artistas de renome, com ambiente climatizado e muito confortável.

Em parceria com a Exponote, Old Ranch está com entrada liberada para todos os que apresentar o passaporte individual.

A cantora Geice Alves é atração principal do evento, ao lançar carreira recentemente a artista vem se destacando com sua voz marcante no estilo musical forró. Geice tem presença confirmada na Exponorte 2023, onde realizará abertura de shows nacionais e também se apresentará nos pós-shows no “Camarote do Old Ranch”, que será realizado do dia 20 a 24 de setembro, no parque de exposições, em Vilhena.

Além disso, Old Ranch apresenta também o cantor Diogo Amorim que garante animar a festa com muito sertanejo dançante. O cantor é um dos mais renomados da região, e contabiliza mais de 15 anos de carreira musical.

Para ficar ainda melhor, Dj Uilis com muito eletrônico, o artista que sempre se destaca com seu carisma durante suas apresentações garante animar a casa.

Sua noite está garantida, não fique de fora desse grande evento e venham participar do “Esquenta Exponorte 2023”.