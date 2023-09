O deputado estadual Ribeiro do Sinpol (Patriota) cumpriu agenda nesta terça-feira (12), no gabinete do senador Jaime Bagattoli (PL), e acompanhou de perto a votação da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 7/2018, em Brasília.

Por unanimidade o Senado aprovou a emenda em 2 turnos, que iguala as condições para a integração dos servidores dos antigos territórios de Rondônia, Amapá e Roraima ao quadro da administração pública federal. Por se tratar de uma emenda à Constituição, é necessário que senadores e deputados cheguem ao mesmo consenso sobre o texto.

O deputado Ribeiro, que é um representante dos Funcionários Públicos em Rondônia, buscou diálogo junto aos deputados federais e senadores de Rondônia, tendo em vista que muitos servidores aguardavam justamente a aprovação da PEC para serem transpostos ao quadro federal.

O senador Jaime, que desarquivou a PEC, com a ajuda de outros 27 parlamentares, apontou que hoje é um dia histórico para os servidores.

“Dia histórico e primeiro passo dado com sucesso. Agora há pouco, acabamos de conquistar a aprovação da PEC da Transposição dos Servidores dos Ex-Territórios Federais em primeiro turno, aqui no Senado. Quero agradecer ao apoio de todos os 81 senadores que entenderam a importância de aprovar essa proposta”, afirmou o senador logo após a confirmação do placar na casa.

O deputado Ribeiro parabenizou o senador Jaime Bagattoli, que desde quando assumiu o mandato adotou a prática de agendas institucionais, sempre ouvindo entidades representativas e garantindo avanço nos processos parados há décadas.

“Quero enaltecer o trabalho do senador Jaime, que sempre se dispôs a ouvir e trabalhar para sanar problemas enfrentados há décadas, se tratando da transposição dos servidores. Esse é mais um passo, que na base do diálogo vamos construindo”, finalizou o deputado Ribeiro.

A emenda agora segue para votação na Câmara dos Deputados.