A imobiliária Areval Imóveis anunciou o início de uma campanha de venda de casas na planta dentro do programa “Minha casa, Minha vida”, em parceria com a construtora CSUL Engenharia.

As novas unidades habitacionais serão construídas na primeira fase do loteamento Cidade Verde 5, localizado a apenas 700 metros do novo shopping Jardins de Vilhena.

O programa Minha Casa Minha Vida tem como objetivo facilitar o acesso à moradia própria, tornando o sonho da casa própria uma realidade para muitas famílias brasileiras. Com a parceria entre a CSUL Engenharia e a Areval Imóveis, essa oportunidade se torna ainda mais acessível.

VALORES A PARTIR DE R$ 193 MIL

As casas disponíveis nesta campanha começam a partir de R$193 mil, tornando-as uma opção atrativa para aqueles que desejam adquirir uma propriedade dentro do programa. Além disso, a construtora estará oferecendo facilidades para a entrada, parcelando até R$19 mil, o que facilita ainda mais o processo de aquisição.

O loteamento Cidade Verde 5 oferece uma localização estratégica, com fácil acesso ao novo shopping Jardins de Vilhena, que promete se tornar um centro de entretenimento e compras na região. Esta proximidade com importantes infraestruturas de comércio e lazer valoriza ainda mais o investimento em uma dessas casas.

SOBRE OS PARCEIROS

A CSUL Engenharia é uma renomada construtora com vasta experiência na construção de empreendimentos. Sua expertise garante a qualidade e a segurança das unidades disponíveis nessa campanha.

A Areval Imóveis é uma empresa especializada em vendas de propriedades e oferece um atendimento personalizado, auxiliando os interessados em todas as etapas do processo de aquisição.

OPORTUNIDADE ÚNICA

Esta campanha de venda de casas na planta representa uma oportunidade única para aqueles que buscam realizar o sonho da casa própria com condições especiais de financiamento. Com valores a partir de R$193 mil, entrada parcelada e uma localização privilegiada, as unidades disponíveis tendem a se esgotar rapidamente.

Os interessados podem obter mais informações e agendar visitas aos imóveis por meio da Areval Imóveis, que estará à disposição para prestar todas as informações necessárias e facilitar o processo de aquisição.

Não perca a chance de conquistar sua casa própria dentro do programa Minha Casa Minha Vida com essa campanha exclusiva. Aproveite essa oportunidade e garanta um futuro mais seguro e confortável para você e sua família.

Para mais informações e agendamento de visitas, entre em contato com a Areval Imóveis pelo telefone (69)98487-3403 ou pelo site www.arevalimoveis.com.br