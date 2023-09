O Ministério Público de Rondônia, por meio do Coordenador do Grupo de Atuação Especial Cível ( GAECIV), Promotor de Justiça Julian Imthon Farago, participou na manhã desta quinta-feira (14/9), da inspeção de preparação e lacração das urnas eletrônicas que serão utilizadas nas eleições unificadas para Conselheiros Tutelares nos municípios do interior do Estado de Rondônia.

O procedimento ocorreu nas dependências do Tribunal Regional Eleitoral de Rondônia – TRE/RO. A etapa faz parte da preparação para as eleições de Conselheiros Tutelares, que serão realizadas no dia 1º de outubro de 2023, em todo o território nacional.

Em Porto Velho, devido à proximidade dos locais de votação, a inspeção de preparação e lacração será realizada nos dias 20 e 21 deste mês.

Os Conselhos Tutelares foram criados em 1990, com a publicação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), para desempenhar função estratégica de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente. Nesse sentido, os Conselhos têm a incumbência de agir sempre que os direitos de crianças e adolescentes forem ameaçados ou violados pela própria sociedade, pelo Estado, pelos pais/responsáveis ou em razão de sua própria conduta.