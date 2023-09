A Prefeitura de Vilhena e a Fundação Cultural de Vilhena (FCV), oferecerão para toda a comunidade vilhenense, um momento especial de louvor e adoração na noite de domingo, 24 de setembro, no Parque de Exposições, às 21h, com a apresentação do renomado cantor gospel Samuel Messias.

Samuel Messias é uma das maiores revelações do segmento gospel dos últimos anos, com inúmeras canções compostas e interpretadas por ele. Uma de suas canções, intitulada “Todavia me alegrarei”, alcançou mais de 200 milhões de visualizações no YouTube.

O evento musical terá entrada franca para todos que desejam celebrar e vivenciar um momento único de fé. No entanto, pede-se que, se possível, os participantes contribuam doando 1 kg de alimento não perecível, que serão destinados a entidades não governamentais.

A contratação de Samuel Messias foi realizada em conformidade com a Lei 14.133/2021, Art. 74, que estipula a contratação de profissionais do setor artístico, seja diretamente ou por meio de empresário exclusivo, desde que consagrados pela crítica especializada ou pela opinião pública.