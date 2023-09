O advogado Márcio de Paula Holanda, que sofreu acidente de trânsito na última terça-feira, 12, saiu da UTI e se encontra em recuperação num quarto do Hospital Regional de Vilhena.

Patrícia de Santi, esposa do causídico, agradeceu o apoio de familiares, amigos, da equipe médica da Santa Casa da Misericórdia, pelo atendimento rápido na unidade de saúde, e orações pela recuperação do profissional de direito.

Nesta sexta-feira, 15, Patrícia informou ao Extra de Rondônia que ele continua em observação, “saiu da UTI. Ainda com confusão mental, mas está bem Graças a Deus. Muito grata pelas orações”.

As primeiras tomografias feitas no causídico não constataram lesões graves no crânio. Desde quarta-feira, ele está consciente e falando.

O ACIDENTE

O advogado sofre acidente quando conduzia uma motocicleta que bateu contra um veículo SUV da Toyota, na Avenida Presidente Nasser, no bairro Jardim América (leia mais AQUI).

Com o impacto, o capacete chegou a sair da cabeça do causídico, que bateu violentamente contra o para-brisa do carro. Ele foi socorrido e levado ao Hospital Regional, onde permaneceu na “Sala Vermelha” e depois foi para a UTI.