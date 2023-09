Na noite da última segunda-feira, o prefeito de Adailton Fúria, fez uma visita de supervisão às obras de pavimentação asfáltica em andamento no bairro Nova Esperança (BNH), em Cacoal.

O projeto representa um marco para a comunidade local, que aguardava essa melhoria há mais de duas décadas.

A visita ocorreu por volta das 20h e serviu para reafirmar o compromisso da administração municipal em elevar a qualidade de vida dos habitantes da cidade.

Durante sua passagem pela Rua Mário Quintana, Adailton Fúria enfatizou o impacto positivo da obra na vida dos moradores da área. “As pessoas daqui mal podem acreditar que isso está realmente acontecendo nesta rua”, declarou.

Ele também visitou a Rua Olavo Bilac, outra via no mesmo bairro que foi recentemente pavimentada. Descrevendo este projeto como “um trecho de extrema importância”, Fúria sublinhou a necessidade de seguir avançando com iniciativas de infraestrutura em diversos bairros do município.

Apesar dos desafios orçamentários que exigem um rigoroso planejamento e organização, o prefeito assegurou que, dentro das limitações e disponibilidade de recursos, a atual gestão tem trabalhado até mesmo durante a noite para concretizar o sonho de muitos cidadãos de terem suas ruas asfaltadas.

Para encerrar a visita, Adailton Fúria mostrou-se otimista quanto ao futuro da cidade. Ele afirmou que as obras seguirão em frente graças a uma parceria com o Governo do Estado e ao apoio dos deputados estaduais que representam o município, Cássio Góis e Cirone Deiró.

O prefeito anunciou também que, nas próximas semanas, várias ruas ou trechos de ruas em vários bairros da cidade também receberão a tão esperada pavimentação asfáltica, o que deve totalizar mais de 80 ruas no decorrer deste ano.

>>> Abaixo está a lista das áreas que serão beneficiadas:

Bairro Habitar Brasil (Rua Benicio José Pinto)

Bairro Morada do Sol (Rua Pedro Correia da Silva, Rua Antônio Evaristo Pereira, Rua Domingos Cadilac, Rua João Rodrigues Jorge)

Bairro Bandeirantes (Rua Cap. Rui Teixeira)

Bairro Parque dos Lagos (Rua Tubarões)

Bairro Fortaleza (Rua Aluísio de Azevedo)

Bairro Liberdade (Rua Amapá)

Bairro Novo Horizonte (Rua Machado de Assis)

Bairro Brizon (Av. 2 de Junho, Rua João José dos Santos)

Bairro Jardim Clodoaldo (Rua Marechal Floriano Peixoto)

Bairro Nova Esperança (BNH) ( Trav. Itapemirim, Rua Olavo Bilac, Rua Mário Quintana)

Bairro São Marcos (Rua Macela, Rua das Chuvas Douradas)