O autônomo Leandro da Silva, coordenador do abaixo-assinado que requer a anulação das leis que aprovaram o aumento do IPTU em Cerejeiras, informou que protocolou mais de 3.200 assinaturas na Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), Ministério Público (MP) e Câmara de Cerejeiras.

Ao Extra de Rondônia, Leandro disse que os documentos justificam a anulação da lei e sugeriu que, para aumentar a receita, o Município elimine gastos excessivos, como as diárias reiteradas no Executivo e Legislativo.

Leandro também aproveitou o momento para rebater declarações do presidente da Câmara, Samuel “Samuka” (PTB), durante a última sessão ordinária. “Lotamos a sessão e nos sentimos desrespeitados com uma fala do presidente. Ele disse que não viu nenhum empresário no ato do abaixo-assinado (no dia do desfile) e só viu um povo, uma minoria, embaixo de uma árvore olhando umas assinaturas. E digo a ele que aquele povo que estava embaixo de uma árvore é o povo que o elegeu, um povo trabalhador, ordeiro e honesto em busca de seus direitos que não foi representado pelos vereadores”, rebateu.

SESSÃO A PORTAS FECHADAS

Nesta semana, o vereador Valdecir Sapata (PSB) disse que a sessão que motivou o aumento do IPTU foi realizada a portas fechadas. Ele apresentou um projeto para revogar as leis. “Esta é a oportunidade de fazermos justiça”, justificou (leia mais AQUI).