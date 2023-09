Ocorreu na tarde de sexta-feira, 15, quando o comandante-geral da Polícia Militar de Rondônia, coronel PM Regis Braguin participou junto a tropa, da Operação Sufocare, desencadeada esta semana pela Polícia Militar.

O comandante-geral têm adotado uma linha de comando focada na operacionalidade e aproximação da tropa, em qualquer condição. Ele não hesita em se lançar na linha de frente, mostrando que está disposto a compartilhar os riscos e sacrifícios com seus soldados. “Estamos ao lado, ou melhor, juntos com os soldados, como assim determinou o governador do Estado de Rondônia, coronel PM Marcos Rocha”, disse o coronel Braguin.

A presença física, do coronel, é uma forma de motivação e exemplo de servir à tropa da PMRO.

Nos locais em que a Operação Sufocare está atuando – locais em Porto Velho aonde estava com maior incidência de crime – o comandante pode observar em primeira mão as condições no terreno, adequar decisões rápidas e aperfeiçoar novas estratégias conforme necessário.