Pela segunda vez em Vilhena, a dupla mais conhecida no mundo sertanejo Zé Neto & Cristiano realiza show nesta quarta-feira, 20 no parque de exposição em Vilhena.

A organização da Exponorte 2023 informa que durante o evento acontece a prova e laço em dupla, prova de 3 tambores, concurso leiteiro, leilão e rodeio. O ganhador do rodeio leva um carro 0 km para casa.

Zé Neto & Cristiano é uma dupla sertaneja brasileira formada em 2011 na cidade de São José do Rio Preto por Zé Neto (vocal) e Cristiano (vocal).

História da dupla

Os músicos ganharam popularidade inicial em 2016, com o lançamento de Ao Vivo em São José do Rio Preto, que conteve a música “Seu Polícia”. Em 2018, a dupla se tornou um dos maiores nomes sertanejos do Brasil por meio dos projetos Acústico e Esquece o Mundo Lá Fora, que reuniram músicas como “Status que Eu não Queria”, “Bebida na Ferida”, “Notificação Preferida” e “Largado às Traças”, que foi um dos principais sucessos brasileiros do ano.

Nos anos seguintes, Zé Neto & Cristiano lançou “Por Mais Beijos ao Vivo” (2020), “Chaaama”, (2021) e “Tarja Preta” (2022). O trabalho mais recente da dupla é Escolhas (2023).

Ao longo da carreira, Zé Neto & Cristiano recebeu indicações a vários prêmios, incluindo o Troféu Imprensa e o Grammy Latino, também se tornando uma das duplas sertanejas de maior sucesso comercial do Brasil.

Em 2023, a dupla lança o álbum ao vivo Escolhas. O show foi gravado em São Paulo, na casa de shows Vibra São Paulo, e reuniu músicas inéditas como “Oi Balde” e “Pátio do Posto”, além de regravações dos álbuns anteriores, como “Você Beberia ou não Beberia?” e “Ela e Ela”. O projeto também contou com a participação do cantor e compositor Renato Teixeira.

