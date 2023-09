Empenhando em buscar recurso para a construção de uma ponte de concreto sobre o rio Cabixi, no município que leva o mesmo nome, na divisa rondoniense com o Mato Grosso, o deputado Ezequiel Neiva apresentou a demanda ao senador Confúcio Moura, presidente da Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado.

Acompanhado dos vereadores Miltão e Cidinho, ambos de Cabixi, Ezequiel Neiva detalhou ao senador rondoniense, durante audiência em Brasília, a importância da ponte de concreto para a expansão da produção agropecuária nas regiões de Cabixi, em Rondônia, e Comodoro, no Mato Grosso. Disse que a ponte atual é de madeira, com aproximadamente 90 metros de extensão, e não suporta o peso das carretas.

“As regiões de Cabixi e Comodoro estão crescendo muito. A atual ponte de madeira não suporta o peso das carretas bitrem. É um projeto que beneficiária tanto Rondônia quanto o estado do Mato Grosso, por isso buscamos recurso federal para esse projeto estimado em cerca de R$ 9 milhões”, detalhou o senador Confúcio Moura é um grande parceiro e sinalizou positivamente para a construção da ponte de concreto sobre o rio Cabixi. “Disse que não medirá esforços para buscar o investimento para Rondônia”, ressaltou Neiva.

Antes de embarcar para Brasília, Neiva se reuniu com o prefeito de Cabixi, Izael Dias, para tratar do projeto. O prefeito afirmou que a construção da ponte de concreto sobre o rio Cabixi impulsionará o desenvolvimento de toda a região, fomentando a economia do estado, contribuindo com a geração de empregos e renda.