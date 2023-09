O município de Colorado do Oeste, na região sul de Rondônia, foi palco do 1º Encontro de criadores de ovinos e caprinos do Estado de Rondônia.

O evento aconteceu no sábado, 16, e reuniu diversas autoridades, profissionais de saúde, técnicos, empresários e a população em geral.

Uma das palestras foi do médico veterinário Silvio Rocha, criador de Ovinos Dorper e Proprietário da Cabanha SR, que falou sobre doenças Infecciosas e parasitárias, além do Manejo de Ovinos.

A professora e médica veterinária Ana Claudia, do IFRO, falou sobre a implantação do projeto de Extensão: Diagnostico de doenças parasitárias para produtores de Colorado do Oeste e Região.

A Médica Veterinária Luciane Felipetto, da Agencia IDARON, falou sobre a importância da declaração do rebanho Ovino e Caprino ao IDARON, com foco à emissão da Guia de Transporte Animal (GTA), e importância da notificação de doenças infectocontagiosas, em alusão ao dia Mundial Contra Raiva, celebrado no próximo 28 de Setembro.