A II Semana Acadêmica de Medicina Veterinária da FIMCA Vilhena, aconteceu entre os dias 04 e 06 de setembro de 2023, na instituição de Ensino.

O objetivo do evento foi agregar conhecimentos, através de palestras com profissionais de renome no mercado de trabalho. Ampliando as áreas de conhecimentos dos acadêmicos e solidificando temáticas já trabalhadas em sala de aulas e laboratórios.

Em destaque na cidade e região, o curso de Medicina Veterinária das faculdades Integradas Aparício Carvalho – FIMCA Vilhena, é a mais recente em atividades e vem crescendo cada vez mais.

Com laboratórios totalmente equipados, os acadêmicos têm a oportunidade de um aprendizado especializado e os docentes de um ensino de excelência. Os projetos futuros irão ampliar ainda mais a qualidade do curso da Medicina Veterinária da FIMCA de Vilhena.

O coordenador da unidade FIMCA Vilhena, Wellington Nascimento Moura, falou sobre o curso “Nosso curso de Medicina Veterinária já é muito bem estruturado para o padrão de qualidade das Faculdades Integradas Aparício de Carvalho – FIMCA. Como a instituição se preocupa em estar atualizando as necessidades do curso e as tendências do mercado, a previsão é que ganhemos cada vez mais destaque nessa área. Nosso curso é relativamente novo, estamos no terceiro período e trabalhando para que, quando os alunos estiverem na parte do estágio, já puderem atender gratuitamente a população. Atualmente a FIMCA Vilhena já está ofertando atendimentos em diversas áreas, como, Odontologia, Psicologia, Fisioterapia e Direito”.

As semanas acadêmicas são recorrentes na FIMCA Vilhena, docentes e discentes estão sempre engajados em atividades de integração e ampliação de conhecimentos específicos. A coordenadora do curso de Medicina Veterinária, Mayara Lima Kavasaki, falou sobre a importância do evento. “O objetivo principal da nossa semana acadêmica de medicina veterinária é apresentar aos alunos, os excelentes profissionais atuantes nos estados de Rondônia e Mato Grosso, pois a grande maioria dos nossos futuros profissionais serão atuantes na nossa região e muitos darão continuidade a estabelecimentos e propriedades familiares já existentes, sendo assim é de suma importância que nós da FIMCA-Vilhena, enquanto instituição de ensino ofereçamos rede de apoio para nossos alunos”.

Os Gestores institucional parabeniza a inciativa e comtempla o sucesso do evento que é muito bem visto dentro da comunidade vilhenense.