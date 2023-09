Na manhã da última segunda-feira, 18, um 2º sargento da Polícia Militar (PM) foi homenageado com “Moção de Aplausos” na cidade de Colorado do Oeste. A homenagem foi concedida pela Câmara de Vereadores do município em virtude da atuação do militar durante um incêndio a residência, registrado em 24 de agosto.

O militar estava de folga do serviço quando observou uma fumaça densa e escura e, ao aproximar-se, percebeu que se tratava de um incêndio em uma residência.

Imediatamente o policial pegou uma mangueira e um balde e iniciou o combate ao fogo, porém, como as chamas estavam muito altas, começou a resfriar as paredes da casa vizinha evitando que o fogo se alastrasse.

O militar teria orientou os populares que fizessem o mesmo na residência do outro lado, bem como, desobstruíssem a via para a chegada do Corpo de Bombeiros.

Com a chegada do Corpo de Bombeiros, o sargento continuou auxiliando até que o incêndio fosse contido.

O comprometimento do policial com a sociedade diante da ação meritória que, com certeza evitou que as chamas se propagassem e causassem uma tragédia ainda maior, levou legislativo municipal a, por meio da Moção de Aplausos, reconhecer o esforço e a dedicação do militar.