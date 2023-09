Um homem, de aproximadamente 43 anos, foi preso nas primeiras horas desta terça-feira, 19, após cair do telhado de uma casa na tentativa de furtar uma casa, no bairro Jardim Primavera, em Vilhena.

Ele estava sob efeito de drogas e em poder de uma faca.

Conforme informações colhidas pela reportagem do Extra de Rondônia, uma guarnição de serviço da Polícia Militar (PM) foi acionada para comparecer ao local, onde o homem havia caído do telhado e estava dentro da casa.

À polícia, o proprietário da casa informou que estava dormindo e escutou o barulho de coisas quebrando, e, ao acender a luz, logo visualizou o suspeito ao chão dentro de sua casa, sangrando muito. Ele acionou a PM e pediu ajuda os vizinhos para segurar o suspeito.

Ao chegar ao local, a PM constatou que o suspeito estava sob efeito de substancia entorpecente, não respondia às perguntas e ficou repetindo palavras desconexas, se debatendo o tempo todo muito agitado.

No bolso da calça jeans foram localizadas três pedras totalizando média 03 gramas de substancia entorpecente (Crak) e uma faca de cozinha, tipo peixeira, de aproximadamente 15 cm de lâmina.

O invasor sangrava muito decorrente a queda do telhado, apresentando um corte profundo no couro cabeludo, na parte de traz da cabeça e alguns arranhões pelo corpo. Ele foi levado ao Hospital regional e foram necessários 7 pontos cirúrgicos no couro cabeludo. Liberado, foi conduzido à UNISP para registro de ocorrência, e providências que o caso requer.

Durante o atendimento, a PM recebeu outra ligação informando que outra vítima, que mora no mesmo bairro, também teve a casa invadida por um homem com as mesmas características. Nessa casa, o invasor danificou a cerca elétrica em dois lugares diferentes.

O homem usava tornozeleira eletrônica, mas o aparelho estava desligado.