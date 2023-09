Os relatos são de mais de dez disparos efetuados contra um homem na tarde desta quarta-feira, 20, no bairro São José. A Polícia Militar está no local e faz buscas pelas imediações.

Conforme apurado pela reportagem do Extra de Rondônia, os suspeitos estavam em uma motocicleta Honda Bros, de cor preta, e chegarem atirando em um homem identificado por Luiz Fernando, conhecido como “Mão de Onça”. A vítima estava no local, com um amigo, próximo a um mercado no cruzamento da Rua Jamari com a Avenida Barão do Rio Branco.

Capsulas recolhidas no local, por policiais militares, indicam que a arma usada no crime é de calibre 32.

Luiz Fernando, que foi alvejo em uma das pernas, precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até ao pronto-socorro do Hospital Regional.