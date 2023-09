O flagrante ocorreu durante a operação Iara, da Polícia Militar Ambiental (PMA), por volta das 17h00 desta terça-feira, 19, próximo a uma localidade conhecida como Baia Redonda, em Pimenteiras do Oeste.

Ao abordar uma embarcação, para fiscalização, os militares se depararam com o vereador do município Luiz Carlos Spohr que estava na companhia do filho Wesley Luiz Spohr.

No barco que eles estavam foram encontrados uma rede de pesca com 7 cm de malha, medindo 80 metros de comprimento por 2 de largura, e uma caixa de isopor com grande quantidade de peixes.

Na caixa de isopor foram encontrados 158 peixes, totalizando mais de 32 kg de pescado. As espécies encontradas são; 110 piaus, 42 branquinhas, 4 traíras e 2 exemplares de tucunaréS.

À guarnição os homens disseram que sabiam que essa modalidade de pesca, com rede de arrasto, é proibida. Conforme a legislação vigente, o vereador e o filho podem responder por crime de pesca predatória.

Os dois foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Cerejeiras para o registro de ocorrência policial.