Em defesa e proteção à vida, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) esteve presente num grande ajustamento de famílias cristãs na última quinta-feira (14), em frente ao Supremo Tribunal Federal (STF) para manifestarem de forma pacífica com louvores e orações contra a legalização do aborto.

O tema volta a ser debatido por conta da liberação para julgamento em que é discutida a descriminalização do aborto, onde a ministra Rosa Weber, relatora do processo da ADPF 442, que é uma Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental que foi proposta ao STF, e busca a descriminalização do aborto até a 12ª semana de gestação, sendo uma ação que visa discutir a constitucionalidade das leis que criminalizam o aborto no país, e pretende votar o caso antes de se aposentar e deixar o cargo no dia 02 de outubro.

A deputada Cristiane Lopes declara que a inviolabilidade do direito à vida é um direito constitucional, e qualquer lei que viole esse direito é uma lei inconstitucional. “A vida é um dom precioso e deve ser protegida desde a concepção. A legalização do aborto fere esse princípio fundamental, permitindo o assassinato de seres humanos indefesos e vulneráveis. É nosso dever defender a vida em todas as suas formas e lutar contra essa prática desumana.”

No mês de agosto, Cristiane Lopes, e vários outros deputados, fizeram questão de assinar a Moção de Repúdio de autoria da Deputada Chris Tonietto, contra a ADPF 442, considerando que as abundantes evidências científicas de que a vida humana tem seu início no momento da concepção e ressaltando o comprometimento do Estado brasileiro com a proteção do nascituro, além da usurpação de poder, visto que essa pauta é competência do legislativo e é exclusiva do Congresso Nacional.

O aborto é uma decisão que envolve consequências profundas, duradouras e permanentes. Além da interrupção da vida de um ser humano em desenvolvimento, pode causar danos físicos e emocionais para a mulher. “É inaceitável a alegação de que o aborto é necessário para controlar a natalidade, para combater a pobreza, a fome, o desemprego, para solucionar um problema de infidelidade conjugal, para resolver uma situação de gravidez não desejada. É fundamental oferecer apoio, informação e alternativas às mulheres em situações de gravidez indesejada, para que possam fazer escolhas conscientes e preservar a vida”, enfatizou Cristiane.

A deputada ainda pontuou que o Brasil precisa é de políticas públicas dirigidas ao bem comum e que não violem o direito à vida ou à dignidade humana ou ainda que promovam e incentivem a discriminação e o preconceito daqueles que não são desejados.

“Salvar a vida humana é salvar o mundo, é preservar o futuro da humanidade, pois ela começa no primeiro instante da fecundação, o ser humano é o mesmo em qualquer fase de seu desenvolvimento e possui igual dignidade desde o início de sua concepção, por isso e sempre, sou defensora da vida e totalmente contra o aborto”, finalizou.