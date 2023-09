O bom relacionamento do deputado Ezequiel Neiva com o senador Confúcio Moura tem rendido excelentes resultados para o município de Cerejeiras. Essa parceria resultará em avanços significativos na melhoria da infraestrutura da cidade, em especial nos bairros primavera e Eldorado, que receberam investimentos do senador Confúcio Moura a pedido do deputado Ezequiel Neiva.

No total, de acordo com Ezequiel Neiva, o senador Confúcio Moura destinou R$ 3,5 milhões para projetos de asfaltamento em Cerejeiras, sendo R$ 2 milhões para a complementação das obras no bairro Primavera e R$ 1,5 milhão para a pavimentação no bairro Eldorado. “Os vereadores Dione Ribeiro, Zeca Rolista e Reinaldo Caburé apresentaram as demandas. Eu fui a Brasília e realizei a solicitação ao senador Confúcio Moura”, afirmou o deputado, lembrando que recurso está na conta da prefeitura para a contratação das obras.

Ezequiel Neiva lembra que o bom relacionamento com o senador Confúcio Moura não é de hoje. “Quando Confúcio estava governador de Rondônia, em 2015, ele me confiou o cargo de subchefe da Casa Civil, uma função estratégica politicamente para o Governo. Depois fui nomeado diretor-geral do DER, uma das pastas mais importantes da estrutura governamental no Estado, sendo responsável pelas principais obras que impulsionam o desenvolvimento em Rondônia”, destacou o deputado.

– Temos conversas avançadas para mais investimentos em Cerejeiras. A nossa população vai colher bons frutos dessa parceria do deputado Ezequiel Neiva, dos vereadores Dione Ribeiro, Zeca Rolista e Reinaldo Caburé com o senador Confúcio Moura – afirmou Neiva.