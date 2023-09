No intuito de fortalecer o combate ao crime organizado em Porto Velho, a Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO), composta pela Polícia Federal, Polícia Militar, Polícia Civil, Secretaria de Estado de Justiça e Departamento Penitenciário Federal, realizou, nesta quinta-feira, 21, o cumprimento de cinco mandados de busca contra dois membros do “Comando Vermelho”, a fim de investigar o tráfico de armas e drogas que ocorre em Porto Velho/RO.

Durante a ação de busca e apreensão na residência de dois membros do Comando Vermelho, foram apreendidas armas, munições e drogas (maconha e cocaína), além de objetos que caracterizam o tráfico de drogas.

Os alvos são investigados pela FICCO por promover a venda de armas, munições e o tráfico de droga ilegal. Foram empenhados 20 policiais para a ação, entre Policiais Federais, Civis, Militares, Polícia Penal Federal e Estadual.

As investigações irão continuar a fim de identificar os financiadores e demais membros da organização criminosa.

A FICCO continuará trabalhando incansavelmente para combater o crime organizado em Porto Velho, buscando sempre proteger e servir a comunidade.

Instamos a população a colaborar com as autoridades, denunciando atividades suspeitas e contribuindo para a construção de uma sociedade mais segura e justa para todos, via canal institucional da Polícia Federal por meio do número (69) 3216-6200 ou da Polícia Civil, disk 197, sendo resguardado o anonimato.