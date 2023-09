Na 1ª noite da Exponorte, a maior feira agropecuária do Cone Sul de Rondônia, o público lotou o parque de exposições Ovídio Miranda de Brito, em Vilhena.

A arena do parque ficou lotado, principalmente, durante o show da dupla sertaneja Zé Neto & Cristiano.

A programação continua nesta quinta-feira, 21, com a prova do tambor às 10h e outras atividades durante todo o dia. A prova do laço inicia às 20h, o rodeio às 21h, o bingo às 22h e o show nacional com a dupla Jorge & Mateus às 23h.

O evento vai até domingo, 24, com artistas de renome nacional.

>>> CONFIRA, ABAIXO, A PROGRAMAÇÃO DESTA QUINTA-FEIRA, 21: