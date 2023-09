Na busca por impulsionar o desenvolvimento da agropecuária no Estado de Rondônia, a deputada federal Cristiane Lopes (União Brasil) mostrou seu comprometimento sólido com o agronegócio e a agricultura familiar. Recentemente, ela participou do evento “Dia no Campo” na Embrapa Rondônia, ao lado de outros parlamentares.

Durante sua visita, a deputada foi calorosamente recebida por Lúcia Helena de Oliveira, chefe geral da Embrapa, que destacou a importância desse encontro para fortalecer os laços entre a instituição e o poder legislativo.

“É fundamental que nossa pesquisa agropecuária esteja alinhada com as necessidades do estado e do país, e essa comunicação direta com os parlamentares é crucial para isso”, enfatizou.

Lúcia Wadt apresentou os impressionantes investimentos de 10 milhões de reais em pesquisa, desenvolvimento e inovação, provenientes de uma emenda da bancada federal do estado, que foram aplicados em laboratórios e campos experimentais da Embrapa. Os visitantes também tiveram a oportunidade de explorar o campo experimental de Porto Velho.

A deputada Cristiane Lopes, integrante da Frente Parlamentar da Agropecuária (FPA) na Câmara Federal, ressaltou a relevância desse evento para fortalecer o diálogo entre os parlamentares e a equipe técnica da Embrapa.

“Foi uma oportunidade única de testemunhar de perto os resultados de pesquisa que estão aprimorando a qualidade do leite, a pecuária, a fruticultura e muitas outras áreas”, destacou.

A congressista também enfatizou a importância do parlamento em fortalecer os investimentos em ciência, especialmente por meio de emendas parlamentares que contribuem para melhorias em infraestrutura e projetos de pesquisa, desenvolvimento e inovação.

“Essa parceria entre a Embrapa e o parlamento é benéfica para todos: produtores, sociedade, economia e o estado como um todo”, Concluiu a deputada, reforçando seu compromisso com o progresso agropecuário de Rondônia.