No escritório parlamentar regional do café, um evento marcante ocorreu nesta quinta-feira, 21, quando o deputado estadual Cássio Gois (PSD) abriu as portas para receber um grupo de estudantes do 2° ano do ensino médio da Escola Estadual Carlos Comes.

Este encontro faz parte do “Projeto Juventude, Política e Cidadania”, sob a coordenação da professora de Geografia, Lindalva Neres, que visa envolver os jovens no cenário político. Os alunos tiveram a oportunidade única de questionar o deputado, que não apenas respondeu a suas perguntas, mas também apresentou a equipe de assessoria e explicou a função da Casa Legislativa e sua equipe técnica.

Eduardo Menezes da Silva, de 16 anos, compartilhou suas impressões: “achei bem interessante, pois podemos visualizar na prática a função de um deputado e o que está sendo feito em prol da nossa cidade e do nosso estado.

A partir dessa visita, podemos entender mais sobre política e a função de cada órgão de poder.” “Hoje, mais do que nunca, é fundamental que nossa juventude esteja envolvida na política. Vocês são o futuro desta cidade e deste estado, e compreender como nosso governo funciona é essencial para moldar um futuro melhor. Estou entusiasmado com o interesse de vocês e estou aqui para apoiar e responder a todas as suas perguntas, pois a participação cidadã é a base de uma sociedade democrática”, afirmou Cássio Gois. Esse encontro exemplifica o compromisso do Deputado em envolver a juventude na política e educar futuros cidadãos sobre como o governo funciona, fortalecendo assim a cidadania ativa na comunidade de Cacoal.