O furto ocorreu no início da tarde desta sexta-feira, 22, na Avenida Rio Negro, cidade de Colorado do Oeste. A motocicleta foi recuperada minutos depois, mas o suspeito do crime não foi localizado.

À polícia a vítima informou que chegou em casa por volta das 12h00 para almoçar, deixou a motocicleta Honda Bros, de cor vermelha, estacionada em frente ao portão da sua residência e ao sair 45 minutos depois já não estava mais no local.

Após a polícia receber informação as características da motocicleta, passou a fazer buscas pelas imediações e ao passar pela rua Buritis, a poucas quadras do local do furto, encontraram uma Honda Bros estacionada no quintal de uma casa.

Ao verificar foi constatado que era a motocicleta furtada minutos antes. A casa, onde foi encontrado o veículo, estava fechada sendo que o morador é um homem identificado como “Juninho do Brejo”, que possui passagens pela polícia.

O suspeito não foi localizado e a motocicleta foi encaminhada para a Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Colorado do Oeste.