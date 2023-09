Na manhã desta quinta-feira, 21, durante Operação Hórus, em combate aos crimes transfronteiriços, as forças de segurança pública composta pelo Batalhão de Polícia de Fronteira e Divisas – BPFRON e 8º BPM em ação conjunta com o Batalhão de Operações Especiais – BOPE, realizaram a prisão de um homem de aproximadamente 30 anos e de nacionalidade Nigeriana.

De acordo com as informações, os militares realizavam abordagem em veículos e pessoas na BR-425, quando se aproximou um veículo táxi, que seguia destino a Guajará-Mirim.

Durante a entrevista com os passageiros do veículo, foi verificado que havia um homem de nacionalidade Nigeriana, e que consigo levava no bolso de sua calça, a quantidade de US$ 2 mil dólares, dinheiro este que ele não soube informar a procedência, além de outros valores em moedas de vários países.

Ao solicitarem sua documentação pessoal, o homem apresentou uma cédula de identidade em nome de outra pessoa e informando que seria sua. Ao realizar pesquisa nominal, foi verificado pelos militares de que não havia nada em desfavor daquele nome que foi apresentado pelo suspeito, porém em nova consulta foi verificado que o documento apresentado era falso e que havia um mandado de prisão em desfavor do suspeito.

Em virtude do mandado de prisão e da documentação falsificada, os policiais deram voz de prisão ao conduzido e apresentaram na sede da Polícia Federal em Guajará-Mirim.