A Sicoob Credisul realizou, na última terça-feira, 19 de setembro, a primeira reunião com produtores da agricultura familiar de Colorado do Oeste (RO) para apresentação do Projeto ‘Barraginhas’.

O importante encontro aconteceu no auditório do Instituto Federal de Rondônia (Ifro), que reuniu autoridades locais, representantes de entidades e agricultores familiares.

O projeto é uma iniciativa que visa melhorar a gestão hídrica, umedecer o solo, levantar o lençol freático, aprofundar as raízes das plantas, combater erosões, recuperar nascentes e fortalecer a agricultura familiar na região.

O evento contou com a participação de diversas figuras importantes, incluindo Flávio Araújo Teixeira (secretário administrativo), William Matte (secretário de agricultura), Emanuel Badaró (técnico de campo do Senar), Luismar Gomes de Oliveira (presidente do Sindicato dos Produtores Rurais), Marcelo Vieira (vereador do município), Marcos Anequines (diretor do Ifro de Colorado), Kevyn Lube (gerente agro da cooperativa em Colorado), Rodrigo Mattos (gerente geral da cooperativa em Cerejeiras), estudantes do Ifro, além de colaboradores da Sicoob Credisul de Colorado e Cerejeiras.

A reunião foi conduzida por Oskar Marques e Luiz Teodoro, gerente regional e superintendente da Sicoob Credisul, respectivamente. O principal foco da reunião foi a apresentação dos benefícios que as barraginhas oferecem a natureza, uma técnica eficiente de captação e armazenamento de água de chuva, fundamental para o desenvolvimento sustentável da agricultura local, além da prevenção a erosão e contribuição para a recarga de aquíferos. O auxílio na recuperação de nascentes foi debatido como um componente essencial do Projeto Barraginhas. A recuperação dessas fontes de água é crucial não apenas para a agricultura, mas também para a manutenção dos ecossistemas locais e a qualidade de vida das comunidades rurais.

“A sustentabilidade hídrica foi um tópico relevante discutido durante a reunião. Os participantes entenderam a importância da conservação dos recursos hídricos da região e como as barraginhas podem contribuir significativamente para essa causa, ao aumentar a disponibilidade de água para a agricultura e mitigar os impactos da seca”, destacou Luiz Teodoro.

Os palestrantes mostraram a visita técnica realizada em Atílio Viváqua (ES), em que firmaram parceria com a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa), conhecida por sua expertise em soluções agrícolas. E anunciaram a parceria com a Prefeitura de Colorado para execução do projeto.

Destacou-se também sobre o treinamento que será oferecido ao técnico de campo e operador de máquina das prefeituras, com a capacitação através do Márcio Menon, secretário de meio ambiente e coordenador do Projeto Barraginhas no município de Atilio Vivácqua e Leandro dos Reis, especialista em construções de barraginhas e instrutor de operador de máquina. Também está prevista a vinda de Luciano Cordeval, engenheiro agrônomo, especializado em irrigação, drenagem e analista da Embrapa Milho e Sorgo de Sete Lagoas (MG), idealizador do Projeto Barraginhas no Brasil.

A reunião representou um passo importante na jornada do projeto Barraginhas com as autoridades locais e os agricultores familiares demonstrando seu compromisso em fortalecer a agricultura sustentável e a gestão responsável dos recursos naturais na região. Ao fim do encontro, os produtores se mostraram entusiasmados para implementar as práticas e conhecimentos compartilhados, acreditando que o projeto trará benefícios significativos para a comunidade rural, promovendo o desenvolvimento sustentável e a preservação do meio ambiente.

A expectativa é de que o Projeto Barraginhas se estenda para outros municípios do Cone Sul de Rondônia. O próximo encontro está previsto para ser realizado em Cerejeiras (RO).