Uma noite trágica para familiares e amigos do técnico de informática, Eleandro Barros de Moura, de 35 anos, que morreu após cair de moto entre as linhas 1 e 2, setor Vilhena de Chácaras.

A vítima que era conhecido como “Kustela” estava na casa de um amigo ajudando na manutenção de uma “gaiola”, veículo adaptado para trilha, e ao ir embora por volta das 23h30 com a sua Honda Biz, de cor prata, bateu em um buraco e na queda morreu.

Relatos de amigos, enviados à redação do Extra de Rondônia, são de que possivelmente ele tenha quebrado o pescoço com o impacto no solo.

ACIDENTE EM 2019

Amante do esporte, Eleandro já havia se envolvido em outro acidente quando praticava a modalidade que mais gosta, a trilha, em janeiro de 2019.

Na época, “Kustelinha” estava fazendo trilha de motocicleta com amigos. Durante o percurso ele teria caído batendo a cabeça.

Ele foi socorrido por um grupo que também fazia a trilha com “gaiolas”. O esportista deu entrado no pronto-socorro do Hospital Regional em estado grave, mas precisou ser transferido por uma UTI móvel para o Hospital de Urgência e Emergência (Heuro) de Cacoal.