Na próxima sexta-feira, 29 de setembro, a Prefeitura de Vilhena começará a efetuar os pagamentos do Piso Nacional da Enfermagem para 178 profissionais, incluindo enfermeiros, técnicos e auxiliares de enfermagem, que têm direito ao complemento salarial de acordo com os critérios estabelecidos pelo Governo Federal.

A União repassou ao município o montante de R$ 965.988,00, depositado na conta do Fundo Municipal de Saúde. Esse valor possibilitará o pagamento da primeira parcela retroativa referente aos meses de maio, junho, julho e agosto.

Segundo Kim Mansur, assessor técnico da Secretaria Municipal de Saúde (Semus), a pasta cadastrou cada profissional no sistema InvestSUS, seguindo os critérios iniciais definidos pelo Ministério da Saúde sobre quem teria direito ao complemento e o valor a ser pago.

No entanto, em 18 de agosto, o Ministério divulgou uma nova cartilha com critérios atualizados, o que resultou em uma mudança na elegibilidade dos profissionais. Isso significa que aqueles que inicialmente não seriam contemplados passarão a receber o pagamento. Entretanto, o valor repassado pela União não atende à necessidade do município, que atualmente dispõe de 349 servidores na área.

Kim explica que, embora os pagamentos iniciais sejam feitos com base no valor repassado pela União, as informações dos profissionais foram atualizadas no sistema para que a quantia a ser repassada seja recalculada.

Após uma análise realizada pelo município, foi determinado que o valor adequado para complementar o piso dos profissionais ao longo de quatro meses é de R$ 1.975.397,45. “Reconhecemos a ansiedade dos profissionais pois este é um direito deles, mas pedimos a compreensão de todos, visto que a previsão é que o repasse seja finalizado até o final de setembro para garantir as correções necessárias nos valores”, destacou Kim.