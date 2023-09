O prefeito de Porto Velho, Hildon Chaves (UB), esteve em Vilhena neste sábado, 23, para cumprir uma agenda oficial da Associação Rondoniense dos Municípios (AROM), visitando o prefeito Flori Cordeiro de Miranda Júnior (PODE).

Ele participou também de entrega de benefícios para associações e entidades, e participou de um almoço com autoridades locais e imprensa.

Com índice de aprovação que se aproxima dos 80% em Porto Velho, Chaves concedeu uma entrevista exclusiva ao Extra de Rondônia, ocasião em que falou sobre o que justifica sua popularidade.

Muito simpático e acessível, Hildon fala que o segredo do sucesso de sua administração está justamente na qualidade da gestão, que foca na produtividade, zelo com o erário e na integridade. “Além, é claro, de muito trabalho e comprometimento com nossa população, nos dedicando ao máximo para atender demandas históricas de Porto Velho e de sua população”, destaca.

E é inegável que, em sete anos de administração, Hildon Chaves – segundo moradores – transformou a capital. Só em pavimentação urbana, ele já fez 750 quilômetros, enquanto a média histórica neste quesito por prefeitos anteriores ficava entre 40 e 50 por gestão.

No que diz respeito a iluminação pública, a cidade saltou de 20 para 70 mil pontos, sendo que em 20 mil deles já são com lâmpadas de led. Ele também acabou com uma vergonha porto-velhenense que era a rodoviária da cidade, a qual está sendo reformada com investimentos robustos, e será um cartão postal da cidade. Hildon também investe em saúde, educação, na área social e valoriza do funcionalismo, fatores que também são muito populares.

GERAÇÃO DE EMPREGOS E NÃO CORRUPÇÃO

O prefeito também investe no estímulo a geração de empregos, estimulando a economia e quebrando os paradigmas que colocavam a capital de Rondônia como uma cidade que vivia dos contracheques do funcionalismo. “Essa realidade está sendo radicalmente mudada, e hoje estando rompendo um histórico de ciclos esparsos de desenvolvimento que vêm lá da época da construção da ferrovia Madeira-Mamoré, e hoje a economia local supera a de muitos estados e cidades tradicionais do país”.

Mas, principalmente, o prefeito destaca sua disposição em estar sempre acessível à população, “ouvindo e dando atenção, valorizando as pessoas e mostrando o quanto elas são importantes”. E o povo mais feliz acaba fomentando a economia de outras formas, sendo mais acessível ao turismo e sendo uma cidade mais amigável.

Ele também dá ênfase a integridade de sua gestão, “onde não admitimos a corrupção e nós mesmos denunciamos situações que classificamos como ilegítimas, chamando a polícia, como ocorreu há pouco tempo”. A boa e produtiva relação com a Câmara Municipal também é citada como outra das razões de seu sucesso.

BOA AVALIAÇÃO E SUCESSÃO MUNICIPAL

Tudo somado resulte em Hildon Chaves ser avaliado como o segundo melhor prefeito de capitais no país, e o primeiro entre os reeleitos. Sua aprovação perante a comunidade já ultrapassa bem a marca dos 70%, se aproximando dos 80%.

Isso lhe coloca como um nome forte na sucessão estadual, que parece ser o caminho natural em sua trajetória política, algo que ele inclusive não descarta, além de o deixar bem cotado para eleger sua própria sucessora. E para tanto Hildon já tem um nome certo: a ex-deputada federal Mariana Carvalho (Republicanos).

Hildon afirma, no entanto, que ainda há muito a ser feito em Porto Velho neste seu segundo mandato, antes de pensar nas disputas que virão.

INÍCIO COMO PROMOTOR EM VILHENA

E, sobre Vilhena e Cone Sul, ele destacou o desenvolvimento espetacular da região, revelou que começou sua trajetória em Rondônia no Município, onde iniciou a carreira de promotor público, morando na cidade entre 92 e 93. “Tenho muito carinho por essa cidade e por todo o interior de Rondônia, e, como presidente da ARON, quero estar presente também no dia a dia dos municípios e da população de nosso Estado”, finalizou ao Extra de Rondônia.