O deputado estadual Ezequiel Neiva (União Brasil) esteve na redação do Extra de Rondônia, ocasião em que fez um desabafo: “a gente trabalha muito, investe muito em Vilhena, mas as informações não chegam à população dando crédito ao nosso trabalho”.

Ele listou vários empreendimentos aos quais encaminhou recursos, anunciou um grande projeto para Cabixi e ainda abordou a pauta das eleições do próximo ano, revelando alguns dos pré-candidatos a prefeito que está apoiando.

Sobre Vilhena, o deputado revelou que estão liberados R$ 2 milhões de emenda impositiva de sua autoria para reformas no Hospital Regional, nas alas masculina, feminina e pediatria. Ezequiel também disse que o Município recebeu R$ 400 mil para instalação de tubo armco na extensão da avenida Celso Mazutti, no ponto em que liga a cidade ao Frigorífico JBS, para recuperação do acesso sobre o rio Pires de Sá.

Sobre essa avenida, Neiva revelou que pretende apresentar projeto de pavimentação completa do trecho, melhorando expressivamente a vida dos funcionários do frigorífico e outros usuários do acesso.

RECLAMAÇÃO A PREFEITO

Seguindo o relato, o deputado fez sua primeira reclamação com o prefeito vilhenense Flori Cordeiro de Miranda Junior (PODE), dizendo estranhar o motivo de não ter sido realizada licitação para construção de quadras esportivas em escolas. “Preciso conversar com o prefeito porque não estou entendo o que ocorre”, disse. E, em seguida, ele falou sobre a falta de divulgação de suas ações ao Município por parte da administração. “Nessas cirurgias que estão sendo realizadas, há R$ 1 milhão de verbas que encaminhei, só que ninguém fica sabendo”, reclamou.

Voltando ao tom ameno, porém ainda crítico, o deputado disse que vai propor a Flori o encaminhamento de R$ 5 milhões para aquisição de insumos para pavimentação, pois entende que a usina de asfalto que o governo estadual instalou na cidade opera muito abaixo da capacidade. “Esse aparato está ocioso, poderia estar fazendo milhares de toneladas de asfalto por mês para atender a demanda da região, no entanto a coisa não anda”, disparou.

RELAÇÃO COM GOVERNADOR

Em seguida, ele falou de sua relação com a administração estadual, e veio outro desabafo. “Eu me relaciono com o governo, com secretarias e a administração. Já o governador Marcos Rocha é uma pessoa de difícil trato, com a qual eu pouco encontro”, afirmou.

Ezequiel falou também de investimentos pelo Cone Sul, dizendo que há verbas expressivas liberadas para todas as cidades da região, atendendo demandas nos mais diversos setores, comprovando seu compromisso com os Municípios e a população. E, aproveitando a oportunidade, o deputado disse estar elaborando iniciativa para encaminhar R$ 500 mil aos Município de Cabixi para elaboração de projeto de uma ponte de concreto moderna para ligar de forma definitiva o Estado de Rondônia ao Mato Grosso através de um acesso compatível com a demanda da região, que é um importante polo produtivo de grãos. Esta ação foi desenvolvida com o senador Confúcio Moura, que vai disponibilizar R$ 9 milhões para execução da obra.

APOIO A PRÉ-CANDIDATOS NO CONE SUL

Fechando a entrevista, o deputado falou de política, mais especificamente da sucessão municipal nas cidades sulistas. Ele garantiu que terá candidatos em todos os Municípios, e que vai participar ativamente da campanha. Inquirido pela reportagem, Neiva revelou alguns dos pré-candidatos que já estão definidos: em Sinédio José, em Cerejeiras; Gilmar da Saúde, em Colorado; o atual prefeito Leandro Vieira, em Corumbiara; e a prefeita Valéria Garcia, em Pimenteiras.

Sobre Vilhena, o deputado ainda não se decidiu, mas pode apoiar uma eventual candidatura à reeleição do prefeito Flori, “dependendo da conversa”. Em Cabixi, ele ainda não se decidiu e não citou seu posicionamento para Chupinguaia.