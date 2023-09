Um grupo de sem-terra tentou invadir uma fazenda produtora de peixes na madrugada deste sábado, 23, na área rural de Theobroma, região central do Estado de Rondônia. A invasão foi impedida graças a ação rápida da Polícia Militar (PM) e Polícia Civil.

Conforme apurada pela reportagem do Extra de Rondônia, o grupo composto por mais de 50 sem-terra, armado, chegou a propriedade antes do dia amanhecer. O alvo dos invasores era a fazenda Corbélia, local que concentra uma das maiores produção de peixes do Estado.

Após ser comunicada do crime em andamento, a PM se mobilizou e montou um grande amparato com agentes do 8º Batalhão e policiais civis da delegacia de Jaru. Quando a equipe chegou ao local da invasão se deparou com um grupo de invasores que fazia construindo uma guarita na entrada da propriedade.

Quando a força policial se aproximou foi recebida a bola pelos invasores, a agressão foi rapidamente revidada. Houve troca de tiros e um sem-terra foi ferido na perna.

Após o confronto um grupo de invasores, que já fixava acampamento, fugiu para a mata. Mas os policiais conseguiram deter cerca de 29 suspeitos apreender armas e farta munições foram que estavam em poder dos invasores.

O sem-terra ferido foi socorrido ao Hospital Municipal de Theobroma e depois encaminhado para a cidade de Ji-Paraná.

Os detidos foram conduzidos à Unidade Integrada de Segurança Pública (Unisp) de Jaru e responderão pelo crime de Esbulho possessório, e os autores dos disparos, se identificados, responderão por tentativa de homicídio, porte ilegal de arma e possivelmente associação criminosa.