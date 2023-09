De 25 a 29 deste mês de setembro, o Governo do Estado, por meio da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril (Idaron), intensificará as ações educativas para controle e prevenção da raiva nos animais de produção, em todas as regiões de Rondônia.

As ações, alusivas à ‘Semana da Raiva’, contarão com atividades de educação sanitária, com ampla divulgação sobre a enfermidade e suas consequências, através de entrevistas em rádio, TV, palestras em escolas e associações rurais, exposição de maquetes, encenações, orientações técnicas individuais e divulgação de mídias nas redes sociais, além de distribuição de material técnico educativo.

“O objetivo é intensificar o alertar o pecuarista sobre a importância de vacinar o rebanho contra a raiva e da comunicação à Agência Idaron sobre a existência de animais enfermos em sua propriedade. Outro alerta é quanto o controle de morcegos que se alimentam de sangue, morcegos hematófagos, que são os transmissores da doença. Sendo assim, é importante que o produtor comunique a existência de mordedura de morcegos nos animais e se há abrigos de morcego na propriedade”, destaca o coordenador do programa estadual de controle da raiva dos herbívoros, Ney Azevedo.

“Durante essa semana, de forma mais contundente, os pecuaristas são orientados quanto aos procedimentos de vacinação de seu rebanho, contra a raiva, e da comunicação de animais enfermos em sua propriedade, para que a Idaron realize o trabalho de investigação de doenças. Vale salientar que a comunicação de existência de mordeduras de morcegos hematófagos também é crucial para que a Agência Idaron realize atividades de controle populacional para essa espécie, diminuindo o risco de transmissão da raiva para o rebanho”, salienta Ney Azevedo.

O presidente da Agência Idaron, Julio Cesar Rocha Peres, lembra que o controle e a prevenção da raiva depende muito da colaboração do produtor rural, através da vacinação dos animais. “Para prevenção da doença, os produtores devem vacinar todos os bovinos, búfalos, cavalos, burros, jumentos, ovelhas e cabras existentes nas propriedades, independe do sexo”, acentua. “Deve ainda realizar reforço da vacina após quatro semanas nos animais que foram vacinados pela primeira vez. Posteriormente, a vacinação deve ser repetida anualmente”, acrescenta.

Lembrando que a vacinação deve ser declarada na Idaron, com a apresentação da relação dos animais vacinados e da nota fiscal da compra da vacina. É importante também que o pecuarista informe à Idaron a existência de animais com sinais nervosos, como ficar babando, dificuldade para engolir (parecendo que o animal está engasgado), andar cambaleante, paralisia da traseira, dificuldade para se levantar, animais que encontram-se deitados ou mortos.

Essa comunicação pode ser feita direta nos canais de atendimento remoto da Idaron de sua localidade, ou através do site www.idaron.ro.gov.br na aba notificação de doenças ou até mesmo ligando no telefone 0800 643 4337.

O Governador Marcos Rocha é um dos apoiadores das ações da Idaron. “O trabalho desenvolvido pela Agência de Defesa é fundamental para que Rondônia continue em destaque no cenário nacional e internacional, principalmente em relação à produção de carne. Para que essas ações alcancem todas as regiões, mesmo as mais distantes, investimos em equipamentos, veículos e tecnologia. Ou seja, seja na fiscalização ou educação, não há uma propriedade rural que fique sem a atenção da Agência Idaron”, destacou Marcos Rocha.