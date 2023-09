A Policia Militar de Rondônia, por meio do Batalhão de Operações Especiais (BOPE) em conjunto com o Tático do 5º Batalhão, durante a Operação Sufocare, localizaram e apreenderam mais de 13 kg de tabletes de drogas, na tarde deste sábado, 23, em Porto Velho. Os entorpecentes foram encontrados dentro do apartamento de um condomínio popular.

No local, também foram apreendidos 01 sub metralhadora 9mm com supressor de ruídos, munições, 07 balanças, 01 máquina de passar cartão, 206 invólucros de maconha pronto para comercialização (300g), 888 invólucro de cocaína, 340 invólucro de crack, 06kg de tabletes de maconha, 06kg de crack já pronto para comercialização, 1.1kg de cocaína e sprays para o uso como entorpecente. Contabilizado, o prejuízo ao crime organizado chega aos R$ 172,000,00.

Toda a dinâmica da ação ocorreu no bairro Jardim Santana, durante a Operação SUFOCARE, onde a equipe do BOPE ao fazer patrulhamento ostensivo a pé no residencial popular iniciou uma série de buscas pessoais, foi localizado uma das porções de drogas (maconha), e após uma busca minuciosa no apartamento foram encontrados mais ilícitos, grande parte estando na máquina de lavar roupas.

Com apoio da Força Tática, foram encontrados no apartamento ao lado uma metralhadora 9mm de fabricação caseira, 1 carregador, munição, além das balanças de precisão.

As drogas e demais materiais foram apreendidos e encaminhados para a Central de Flagrantes, juntamente com 1 foragido preso e 2 menores apreendidos.

Foram repassados informações que certamente auxiliarão a polícia judiciária a dar seguimento no inquérito, culminando na identificação dos demais envolvidos.

Com essa farta apreensão de drogas, o prejuízo do poder paralelo pode ter ultrapassado a casa dos R$ 170 mil, no que seria um passo crucial para a desestruturação do tráfico de drogas que insiste em perdurar na comunidade.

As drogas foram apreendidas e encaminhadas para a Central de Flagrantes, onde foi registrado o Boletim de Ocorrência da apreensão. Os suspeitos responsáveis pelo tráfico seguem sendo procurados pelas equipes policiais.