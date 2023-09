Dados da pesquisa realizada pela Associação dos Delegados de Polícia do Brasil (Adepol do Brasil), com os 26 estados mais o Distrito Federal, indicam que a média de resolução de inquéritos policiais em 2022 corresponde a 64,16% de elucidação.

Segundo a Adepol, o levantamento foi realizado com base em dados fornecidos por instituições policiais das esferas estadual e federal.

Com 80,93%, o Estado de Rondônia tem o segundo melhor indicie de resolução dos inquéritos da região norte, ficando atrás apenas do Pará que tem 89,59.

Conforme os resultados, a maior taxa de resolução de inquéritos é da Região Centro-Oeste, com 77% de resolutividade dos casos. Na sequência está a Região Nordeste, com mais de 67%, seguida pelas Regiões Norte e Sul, com 61,21% e 60,96% respectivamente. Em último lugar está a Região Sudeste – a mais populosa do país – com 52,44%.

O levantamento ainda indica que no âmbito da Polícia Federal, o índice de resolução de inquéritos em 2021 foi de 81,29% e 82,31% em 2022. Já os indicadores de crimes de homicídio, o índice de solução foi de 78,38% em 2021 e 80,46% em 2022.

O estudo ainda utilizou dados de elucidação de crimes de homicídios em outros países, para fins de comparação. Conforme os resultados, a taxa do Brasil pode ser comparada àquelas apresentadas pelos EUA (66%) e chega a ser superior que as da Inglaterra, que possui 7,8% dos crimes solucionados. A pesquisa foi publicada pela agencia Brasil 61.

Estados e inquéritos concluídos

Acre – 57%

Paraíba – 38%

Alagoas – 86%

Paraná – 71,9%

Amapá – 74,5%

Pernambuco – 63,51%

Amazonas – 60%

Piauí – Não informou

Bahia – 39,02%

Rio de Janeiro – 56,65%

Ceará – 68%

Rio Grande do Norte – Não informou

Distrito Federal – 58%

Rio Grande do Sul – 80%

Espírito Santo – 54,66%

Rondônia – 80,93%

Goiás – 61,89%

Roraima – 31,07%

Maranhão – 96,65%

Santa Catarina – 31%

Mato Grosso – 93,51%

São Paulo – 26,2%

Mato Grosso do Sul – 94,9%

Sergipe – 83,41%

Minas Gerais – 72,26%

Tocantins – 35,4%

Pará – 89,59