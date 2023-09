Na última semana, a Secretaria Municipal de Saúde (Semus) recebeu um reforço significativo com a chegada de 16 novos médicos contratados através do programa “Mais Médicos Para o Brasil”, que foi retomado pelo Governo Federal neste ano.

Esses profissionais serão alocados nas sete Unidades Básicas de Saúde (UBS) da cidade de Vilhena, onde desempenharão suas funções.

A recepção dos novos integrantes ocorreu na última semana, no auditório da UBS Leonardo Alves, contando com a presença do prefeito Flori Cordeiro, do Secretário Municipal de Saúde, Wagner Borges, da Coordenadora da Atenção Básica, Patrícia Gomes, e do responsável pelo programa no município, Jânio Marques.

Conforme destacado por Wagner Borges, essas contratações representam um marco significativo no fortalecimento dos serviços de Atenção Primária à Saúde (APS) e na melhoria do atendimento à população, já que possibilitaram a formação de sete equipes adicionais.

O Programa “Mais Médicos” faz parte de uma iniciativa conjunta do Governo Federal, estados e municípios, com o objetivo de aprimorar o atendimento aos beneficiários do Sistema Único de Saúde (SUS).

Desde a retomada do programa, a equipe da Semus tem se esforçado para ampliar a cobertura dos serviços de saúde. Para alcançar esse objetivo, Vilhena aderiu ao edital n° 11, de 16 de junho, da Secretaria de Atenção Primária à Saúde (Saps), utilizando um modelo de coparticipação.

Nesse modelo, a prefeitura assume as despesas de auxílio moradia e alimentação, permitindo ao Ministério da Saúde reduzir o valor mensal destinado à formação dos médicos. Essa forma de contratação proporcionará à prefeitura custos mais baixos, maior agilidade na reposição dos profissionais e sua permanência no município.